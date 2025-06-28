



В Среднеахтубинском районе Волгоградской области в период с 3 по 5 июля включительно будет проходить крупнейший смотр достижений агропромышленного комплекса России под открытым небом – выставка «Всероссийский день поля – 2025». В этом году демонстрация достижений и передовых решений в АПК развернется на территории общей площадью более 70 гектаров. Свыше ста представителей отрасли встретятся здесь для обмена опытом, делового общения и новых знаний.

Как сообщает ИА «Высота 102», мероприятие состоится во Фрунзенском сельском поселении под Волгоградом. А для удобства участников и гостей организаторы – Министерство сельского хозяйства России – предусмотрели удобный транспорт, который будет доставлять непосредственно к месту проведения выставки сразу из двух крупнейших городов Волгоградской области – города-героя Волгограда и Волжского.

Расписание:

3 июля

От Волгограда (пл. Ленина): 8:30 (2 автобуса), 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30,12:00,12:30, 13:00, 16:15, 16:45,17:15, 17:45

В Волгоград: 9:15, 9:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 15:30, 16:00, 16:30, 16:45, 17:00, 17:30, 18:15, 18:30 (2 автобуса)

От Волжского (пл. Ленина): 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45

В Волжский: 9:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:15, 18:30

4 июля

От Волгограда (пл. Ленина): 8:30 (2 автобуса), 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30,12:00,12:30, 13:00, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45

В Волгоград: 9:15, 9:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00-20:30

От Волжского (пл. Ленина): 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45

В Волжский: 9:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00-20:30

5 июля

От Волгограда (пл. Ленина): 8:30 (2 автобуса), 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30,12:00,12:30, 13:00, 16:15, 16:45

В Волгоград: 9:15, 9:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:15, 18:30 (2 автобуса)

От Волжского (пл. Ленина): 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 16:15, 16:45

В Волжский: 9:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:15, 18:30





Отметим, что все участники и гости «Всероссийского дня поля – 2025» смогут ознакомиться в эти три дня с богатым культурным и историческим наследием Волгоградского края. Тематические зоны развернутся непосредственно на площадке выставки.

ИА «Высота 102» – информационный партнер «Всероссийского дня поля – 2025» рекомендует гостям также обязательно прогуляться по Волгограду.

Наш телефон для участников +79371025102.