В Волгоградской области введен желтый уровень погодной опасности из-за штормового ветра. По данным Гидрометцентра России, период предупреждения действителен до 9 утра 27 ноября. До этого времени на территории региона прогнозируется сильный ветер порывами до 18-23 м/с.

По шкале Бофорта, которая применяется для оценки силы ветра, такие порывы оцениваются в 8-9 баллов, что характерно для очень крепкого ветра и шторма. Он может ломать сучья деревьев, срывать дымовые колпаки и черепицу.

В Волгоградском ЦГМС на 26-27 ноября прогнозируют небольшой и умеренный снег в ночное время и утром, а также местами порывы ветра до 18-23 м/с утром и днем. В Волгограде будет около 0º, а в районах области днем до -4º.