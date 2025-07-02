



Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня, 2 июля, побывал в Среднеахтубинском районе, где уже завтра, 3 июля, откроется крупнейшая в России выставка достижений отечественного АПК «Всероссийский день поля – 2025». Лично осмотрев территорию, глава региона убедился, что к масштабному мероприятию на сегодня уже все готово. По итогам обхода губернатор провел совещание с руководителями рабочих групп.

– Волгоградская область готова к проведению масштабного мероприятия в сфере агропромышленного комплекса. Мы ожидаем прибытия большого количества делегаций из регионов нашей страны и из-за рубежа, готовы предоставить площадки, чтобы наши ведущие сельхозтоваропроизводители показали свои возможности, обменялись мнениями и опытом, могли заключить контракты, долгосрочные взаимовыгодные договоры, – отметил по итогам сегодняшней инспекции Андрей Бочаров. – Вся инфраструктура готова к проведению Дня поля России.

На территории КФХ Чердынцева площадью 70 га построены выставочные павильоны и павильоны для деловой программы. По данным администрации Волгоградской области, представить свои достижения здесь планируют около 150 экспонентов. Жители Волгоградской области, как ранее уже сообщало ИА «Высота 102», познакомят гостей с национальным колоритом региона на тематических подворьях. Кроме того, у каждого будет возможность стать участником гастрономического фестиваля «Волга-Дон АгроФест» и попробовать продукцию волгоградских производителей.





Ранее информационный партнер «Всероссийского дня поля – 2025» ИА «Высота 102» сообщало, что гости и участники смогут с комфортом добраться до площадки в Среднеахтубинском районе на специальных шаттлах – расписание общественного транспорта.

Кроме того, в Волгоградской области впервые за историю российской выставки будет организована образовательная зона «Я в АГРО», посетить которую будет интересным и детям, и взрослым – организаторы предложат побывать с экскурсиями на предприятиях с использованием VR-технологий, а также покататься на тракторах-симуляторах и многое другое.





Посетить выставку, которая будет проходить с 3 по 5 июля включительно могут все желающие – вход на площадку абсолютно бесплатный.