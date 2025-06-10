



10 июня в Волгограде состоялась пресс-конференция, посвящённая всероссийскому «Дню поля». Как сообщает ИА «Высота 102», посетить масштабное мероприятие смогут не только профессионалы, но и рядовые жители, а также гости региона. Для этого организаторы разработали обширную деловую и культурную программы.

Генетика, семеноводство, а также ИИ

Всероссийский «День поля» в 2025 году пройдёт в Среднеахтубинском районе Волгоградской области с 3 по 5 июля на площадке КФХ «Чердынцева». Регион впервые примет одно из самых значимых сельхозмероприятий России.

– Министерство сельского хозяйства ежегодно проводит ряд знаковых событий. Самое главное – «Золотая осень», где традиционно подводятся итоги сельскохозяйственного сезона. Но второе по значимости – это «День поля», где демонстрируются передовые разработки и технологии, связанные с сельскохозяйственным производством. В 2025 году Волгоградской области доверили провести принять это мероприятие, и, знаете, нам есть что показать, а нашим гостям – чему поучиться. Это и генетика, и семеноводство, и технологии искусственного интеллекта, – рассказал журналистам заместитель губернатора Волгоградской области Василий Иванов.

По словам руководителя, программа мероприятия будет состоять из деловой и культурной составляющей. Первая - исключительно для аграриев и экспертов, а во второй принять участие смогут все желающие.

– На сегодняшний день более 400 российских компаний уже подтвердили своё участие в деловой части. Они представят здесь свои стенды. Кроме того, своё участие заявили 64 региона. Ещё 11 субъектов завершают согласования, - подчеркнул чиновник.

Для профессионалов на «Дне поля» будут организованы круглые столы, а также многочисленные тематические площадки.

– Аграрии и представители бизнеса смогут увидеть продукцию российской селекции, демонстрационные посевы. Последние разместились на 8 га. Здесь произрастает свыше 80 озимых и 261 яровых сортов культур, 16 сортов картофеля и 121 сорт гибридов овощных культур, — продолжил председатель комитета сельского хозяйства Волгоградской области Максим Долгов.

Своими успехами поделится селекционно-семеноводческий центр «Росток» и известный в регионе производитель овощей АО «СП «Заря».

Также аграрии смогут принять участие в межрегиональном форуме «ВОЛГО-ДОН АГРО ФЕСТ», где 20 крупнейших волгоградских производителей представят лучшие образцы мясной, молочной, кондитерской, плодоовощной, бакалейной продукции и напитки, изготовленной из местного сырья.

Отдельная экспозиция будет отведена под агростартапы, где свою продукцию презентуют небольшие волгоградские фермерские хозяйства.

Передовыми научными разработками на площадке «Дня поля» поделятся и местные учёные, а также образовательные организации региона.

«Дискотека Авария», Пелагея и не только…

Волгоградской области есть чем похвастаться не только в сфере развития аграрного сектора, но и культуры. Поэтому организаторы подготовили как для фермеров, так и для рядовых посетителей обширную досуговую программу.

– На регион богат уникальными красотами, историей, культурой и способен удивить даже самого опытного туриста. Поэтому наш развлекательный сегмент решено назвать «Поле побед и достижений: вчера, сегодня, завтра». Концертная программа будет включать в себя выступление лучших коллективов волгоградской области, — поделилась председатель комитета культуры Волгоградской области Светлана Сафронова.

Помимо концертов в течение трёх дней посетителей с распростертыми объятиями будут ожидать три тематические зоны: «Площадь многонационального поля», где будут представлены экспозиции быта казаков, казахов и татар, а также организованы тематические мастер-классы; «Поле Великой истории региона», где будут размещены девять выставочных зон, посвящённых ключевым этапам в истории региона; «Поле ярких событий области», где будут организованы мини-версии наиболее популярных фестивалей региона: «Урюпинск – столица российской провинции», «Горчичный фестиваль», «Камышенский арбузный фестиваль», фестиваль «Ахтубинский помидор», «Волгоград молодой», «Город искусств», «Волгоград».

Хедлайнерами всероссийского «Дня поля» в Волгоградской области станут группа «Дискотека Авария» и певица Пелагея. Они выступят на открытии 4 июля.

Транспортная доступность

В 2025 году организаторы «Дня поля» постарались подобрать площадку для проведения мероприятия находящуюся максимально близко к Волгограду и Волжскому. Во многом именно поэтому выбор пал на Среднеахтубинский район.

– Хозяйство КХК «Чердынцева» находится довольно близко к Волгограду, так и к Волжскому. Поэтому добраться сюда смогут все желающие. Для посетителей на личном транспорте предусмотрена стоянка на 1 тыс. автомобилей, остальные же смогут приехать на автобусах, – добавил Василий Иванов.

Власти обещают на время мероприятия перевести межмуниципальный транспорт на особый режим работы. Для этого облкомтрансу дано поручение скорректировать действующие маршруты, проезжающие через Волго-Ахтубинскую пойму, таким образом, чтобы они заезжали на агроплощадку.

Под проведение «Дня поля» отведено 70 га. Как ожидается, мероприятие посетят несколько десятков тысяч волгоградецв и гостей регионального центра.

ИА «Высота 102» выступает информационным партнером всероссийского масштабного мероприятия. Наш телефон для участников «Дня поля» +79371025102.

Фото: Всероссийский День поля 2023/24, Минисельхоз