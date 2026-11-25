



Волгоградскому металлургическому заводу «Красный октябрь» сегодня, 25 ноября исполняется 128 лет. За этими цифрами – богатейшая история предприятия, которое развивалось вместе с городом и страной, проходило через различные испытания и в очередной раз подтверждало свой статус одного из крупнейших металлургических предприятий страны.

Музею «Красного октября» – в два раза меньше лет, чем заводу. Но каждый экспонат, который здесь хранится, это частичка уникального генетического кода предприятия, молчаливый свидетель важных исторических этапов. Неслучайно музей стал местом проведения экскурсий для гостей и жителей города, школьников и студентов волгоградских колледжей и вузов, которые решили связать свое будущее с металлургией, а также для тех, кто уже сегодня устраивается на предприятие.





Директор музея истории «Красного октября» Наталия Болдырева, кандидат исторических наук, уже более 30 лет является хранительницей бесценных экспонатов, по которым можно отслеживать историю предприятия из года в год, из века в век.

В настоящее время фонд музея насчитывает более 18 тысяч экспонатов, среди которых множество по-настоящему уникальных экземпляров – например, акция завода «Урал-Волга» 1899 года. Музейные экспозиции позволяют представить воочию, с чего начинался путь предприятия и как оно развивалось впоследствии.





От первой мартеновской печи до современного завода с многочисленными цехами, разнообразной линейкой продукции и высокопрофессиональным коллективом – годы упорной работы и трудового подвига. Сегодня металлургический завод «Красный октябрь» – один из крупнейших поставщиков металла для важнейших отраслей промышленности.





Главным богатством завода «Красный октябрь», как его еще называют, «стального сердца Волгограда», всегда были люди. На предприятии работали заводские трудовые династии, дело которых до сих пор продолжает молодое поколение.

У Олега Авдонина на «Красном октябре» трудились и до сих пор трудятся многочисленные родственники из династии Батюниных – Щелкуновых – Авдониных, основатели которой пришли работать на предприятие сразу после окончания Сталинградской битвы. Трудовой стаж только одной его мамы составляет 46 лет, а в общем потомственные металлурги наработали четыре века! Олег начинал свой трудовой путь слесарем. Сегодня благодаря полученному опыту и квалификации уже руководит сменой в теплосиловом цехе. Он признается, что не пожалел о своем сделанном почти 20 лет назад выборе.

– Для меня это большая ответственность – за оборудование, за работу, за персонал и, конечно, гордость за свой завод, – делится Олег Авдонин, начальник смены теплосилового цеха завода «Красный октябрь».

Но кто знает, возможно, те самые молодые люди, которые сегодня приходят на экскурсии в музей «Красного октября», уже через несколько лет станут основателями новых трудовых династий.





На предприятии системно занимаются подготовкой будущих кадров и тесно сотрудничают с региональными учебными заведениями – Волгоградским государственным техническим университетом, Волгоградским колледжем управления и новых технологий имени Юрия Гагарина, Волгоградским техническим колледжем. Так в профильных средних специальных учебных заведениях при поддержке предприятия обучаются более 250 человек, решивших связать свою жизнь с металлургией.





Злата Чернова, студентка 2 курса Волгоградского колледжа управления и новых технологий имени Юрия Гагарина – одна из них. Получить образование по металлургическому профилю Злате посоветовала мама. Пока девушка познает азы профессии лаборанта, но уже заглядывает в будущее.

– Пока у меня такие планы, что после учебы устроюсь на завод. Для меня это будет большая честь – начать здесь работать, – признается девушка.

Алексей Чурбаков, сокурсник Златы, выбрал более мужскую специальность – подручный сталевара. Хотя его семья не имеет отношения к заводу, именно родители порекомендовали сыну поступить в колледж имени Гагарина и стать металлургом. По их мнению, эта работа принесет ему стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

Во время экскурсии по музею молодой человек отмечал заинтересовавшие его моменты уже с точки зрения будущего специалиста, которому придется иметь дело с процессом производства стали.

– Экскурсия была интересной. Прошлись по истории завода, кто работал на нем, что выпускалось, как по технологиям продвигалось. Узнал, что завод функционировал в годы войны, какие квалифицированные люди здесь работали, – поделился Алексей.

Директор музея Наталия Болдырева уверена, что студенты, которые сегодня учатся на металлургов, не прогадали с выбором профессии – предприятие поддерживает будущих специалистов и во время обучения, и при дальнейшем трудоустройстве.

– «Красный октябрь» – это город в городе, с историей всех периодов, с 19-го века, когда промышленность только зарождалась, и до появления металлургического гиганта. Неслучайно в наш музей приходят и поступающие на работу. Они должны знать, куда идет наш металл, в какие ответственные отрасли, ведь это база нашей экономики. И люди понимают, что они сопричастны этому своей обычной работой, что делают большое дело, – констатирует Наталия Евгеньевна.