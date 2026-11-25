



Все чаще волгоградцы стали получать в мессенджерах сообщения, имитирующие обращения от регистрационной службы. Как пояснили в Росреестре, в тексте таких сообщений указывается, что «заявление гражданина на переоформление права собственности на объект недвижимости принято к рассмотрению», а «полный пакет документов доступен для ознакомления в личном кабинете ЕГРН».

Человек, не инициировавший переоформление своей недвижимости, начинает нервничать и, чтобы разобраться в ситуации, переходит по предлагаемой ссылке, якобы ведущей на сайт Росреестра.

На самом деле жертву ведут на фишинговый сайт, созданный для похищения личных данных. В ведомстве напомнили, что Росреестр никогда не предлагает пройти по ссылке, чтобы отменить или, наоборот, подтвердить какое-либо действие, а также ознакомиться с документами.

Получить выписку из ЕГРН всегда можно на портале госуслуг, на сайте Росреестра, на сайте ППК «Роскадастр», в многофункциональном центре и у нотариуса. Официальный домен Росреестра: rosreestr.gov.ru. Электронная почта, с которой поступают уведомления: noreply-site@rosreestr.ru.

Сотрудники Росреестра могут связаться с гражданами по телефонам, через СМС-сообщения или мессенджеры только в случае необходимости уточнения информации по уже поступившим документам. При этом они располагают всей информацией, содержащейся в документах, и не запрашивают персональные данные, коды и не просят перейти по ссылкам.