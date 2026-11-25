



Первый кассационный суд в Саратове рассмотрел жалобу командира самолета Олега Ряполова, осужденного ранее за нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, сообщает ИА «СарИнформ».

Согласно материалам дела, 18 августа 2024 года в аэропорту Сочи Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia, командиром которого был Ряполов, совершил жёсткую посадку: воздушное судно задело хвостом взлетную полосу и получило повреждения. На борту находились 189 пассажиров и семь членов экипажа, из которых, к счатсью, никто не пострадал.

Росавиация провела расследование. В отношении командира воздушного судна по итогам было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ – нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. Владелец самолета оценил ущерб в 622 млн рублей.

В апреле 2026 года Подольский городской суд Московской области приговорил Олега Ряполова к двум годам ограничения свободы и на три года запретил ему управлять самолетами. В июне это решение поддержал апелляционный суд. После этого осужденный попытался обжаловать приговор в саратовском кассационном суде, настаивая на своей невиновности. В частности, он утверждал, что самолет вывели на линию с неисправностями.

Первый кассационный суд в Саратове жалобу Олега Ряполова отклонил, оставив предыдущие судебные решения без изменения.