День поля-2025

Концерт Пелагеи и «Дискотеки Авария» собрал сотни зрителей на Дне поля

День поля-2025 04.07.2025 18:23
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04.07.2025 18:23

 

В эти минуты в Волгоградской области на площадке Всероссийского Дня поля проходит концерт с участием Пелагеи, сообщают корреспонденты ИА «Высота 102». Выступление популярной исполнительны собрало перед главной сценой сотни зрителей. 

– Посетителей собралось очень много, – передают журналисты. – Многие пришли семьями, но, чтобы не рисковать, либо сажают детей себе на плечи, либо предпочитают выходить из толпы и наблюдать за происходящим на сцене со стороны. 


Выступление Пелагеи продлится, согласно программе, 40 минут. Затем, в 19.00 , на сцену выйдет «Дискотека Авария». 

Гостей Дня поля сразу после концерта развезут домой комфортабельные шаттлы. 

Напомним, между выступлениями разогревают публику российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев вместе со своей коллегой Эммой Гаджиевой. 

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