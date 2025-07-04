В эти минуты в Волгоградской области на площадке Всероссийского Дня поля проходит концерт с участием Пелагеи, сообщают корреспонденты ИА «Высота 102». Выступление популярной исполнительны собрало перед главной сценой сотни зрителей.

– Посетителей собралось очень много, – передают журналисты. – Многие пришли семьями, но, чтобы не рисковать, либо сажают детей себе на плечи, либо предпочитают выходить из толпы и наблюдать за происходящим на сцене со стороны.





Выступление Пелагеи продлится, согласно программе, 40 минут. Затем, в 19.00 , на сцену выйдет «Дискотека Авария».

Гостей Дня поля сразу после концерта развезут домой комфортабельные шаттлы.

Напомним, между выступлениями разогревают публику российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев вместе со своей коллегой Эммой Гаджиевой.