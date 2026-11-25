



Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который позволит засчитывать периоды военной службы по контракту и службы в органах внутренних дел в стаж муниципальной службы. Авторами инициативы, сообщает РИА Новости, выступили депутаты фракции «Единая Россия» во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и сенаторы.

Согласно документу, в стаж муниципальной службы теперь будут включать время службы по контракту в Вооружённых силах России и войсках национальной гвардии, а также периоды службы в органах внутренних дел. Ранее этот стаж засчитывался в общий трудовой и в стаж государственной гражданской службы, но не муниципальной.

В пояснительной записке отмечалось, что действующие правила не дают военнослужащим преимуществ при трудоустройстве в органы местного самоуправления: без стажа они не могут претендовать на высшие, главные и ведущие должности, где требуется от двух лет стажа. Авторы рассчитывают, что закон поможет участникам СВО найти работу на муниципальной службе.

Изменения также позволят устанавливать надбавки за выслугу лет, определять продолжительность дополнительного отпуска и назначать пенсию за выслугу лет. Как ранее отмечал Вячеслав Володин, поддержка защитников России – один из ключевых приоритетов Госдумы. По его словам, принятие закона даст участникам СВО дополнительную возможность реализоваться в мирной жизни.