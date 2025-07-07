Гостями смотра АПК в Волгоградской области стали рекордные 85 тыс. человек





Выставку достижений отечественного АПК «Всероссийский день поля – 2025», которая проходила в Волгоградской области в 3 по 5 июля, посетили 85 154 человека. По информации Министерства сельского хозяйства РФ, это рекордный результат за все время проведения мероприятия в субъектах Российской Федерации. Информационным партнером мероприятия выступило ИА «Высота 102».

Напомним, что 4 июля в рамках деловой программы на «Всероссийском дне поля – 2025» состоялось пленарное заседание под руководством главы Минсельхоза Оксаны Лут. Основной темой обсуждения стала цифровизация отечественного АПК. За три дня делегаты приняли участие в 35 конференциях, стратегических сессиях, в работе круглых столов и семинаров, посвященных обозначенной тематике, а также развитию селекции, генетики, агротехнологий и экспорта продукции АПК.

Волгоградская область, заключила в ходе выставки соглашение с АНО «ДРОЗД» и компанией «ФосАгро-Регион». В рамках соглашения в Волгограде и области начнется реализация программы «Детям России – образование, здоровье и духовность» по созданию бесплатных спортивных секций для детей, в том числе, на базе существующих спортшкол, клубов и других учреждений спортивной направленности.

Комитет сельского хозяйства Волгоградской области и Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса Российской Федерации заключили соглашение о развитии экспорта, в том числе за счет вовлечения новых сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий Волгоградской области.

Аграрии Волгоградской области подписали за три дня выставки «Всероссийский день поля – 2025» более 100 договоров на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, средств защиты растений.

Корреспонденты ИА «Высота 102» рассказали обо всех значимых событиях выставки. Фото и видеосюжеты опубликованы в специальном разделе на нашем сайте – День поля-2025.