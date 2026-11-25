



Жительница Ростова-на-Дону опубликовала в Telegram видео последствий атаки беспилотников на Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод. Как передает Привет-Ростов, публикацию обнаружили правоохранители и установили личность автора.

В отношении женщины подготовлены административные материалы за нарушение действующего в регионе запрета на распространение подобных фото- и видеозаписей. Теперь ростовчанке грозит предупреждение или штраф в размере от трёх до пяти тысяч рублей. Документы направят в Административную инспекцию Ростовской области, где примут окончательное решение.

Напомним, что в Волгоградской области также запрещено снимать последствия беспилотных и ракетных атак, выкладывать эти материалы. За это предусмотрены крупные штрафы. Кроме того, такая съемка грозит и уголовной ответственностью. Авторы подобных роликов могут надолго оказаться за решеткой по статье о «Госизмене». Наказание предусматривает до 20 лет лишения свободы.