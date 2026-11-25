В Дзержинском районе Волгограда планируют за два года построить новую дорогу к Дворцу водных видов спорта. На возведение новой улицы выделено 536,8 миллиона рублей – это начальная цена закупки. Подрядную организацию выберут по итогам конкурса.

Согласно документации, будет построен новый участок дороги по улице Космонавтов и дублере улицы Хорошева до Дворца водных видов спорта, а также проезд к ЖК «Шоколад». Участок дороги в 656 метров по улице Космонавтов будет четырехполосный, а по проектируемому участку дублера – 236,49 метра в две полосы. Проезд к ЖК «Шоколад» протяженностью 16,75 метра также будет двухполосным.

Вместе с проезжей частью здесь появятся пешеходные и велосипедные дорожки, а также парковочные карманы и две остановки с павильонами для пассажиров. Новый инфраструктурный объект должен быть построен до 31 октября 2028 года.