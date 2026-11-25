



В 2026 году в Волгоградской области проведена работа по определению и узакониванию границ водоохранных зон на протяжении более 660 километров. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, с 2014 года границы установлены для 33 водных объектов региона общей протяжённостью свыше 8 тысяч километров.

В первую очередь такая работа проводится в отношении наиболее крупных объектов, используемых для водоснабжения, хозяйственно-бытовых нужд и рекреации. В этом году границы определены у рек Ольховка и Карповка, Волго-Донского канала, а также Варваровского, Береславского и Карповского водохранилищ. Сведения внесены в ЕГРН и государственный водный реестр.

Установление границ водоохранных зон необходимо для введения специального режима хозяйственной деятельности. Он предотвращает загрязнение, засорение и истощение водных объектов, а также сохраняет среду обитания водных и околоводных животных и растений.

В границах таких зон не допускается размещение свалок, кладбищ, скотомогильников, токсичных веществ, автозаправочных станций и складов горюче-смазочных материалов. Также запрещены сброс сточных вод, движение и стоянка транспортных средств вне оборудованных дорог, распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов и выпас скота.

Нарушение требований влечёт административную ответственность. В 2026 году специалисты облкомприроды провели около 50 выездных обследований. По их результатам, а также с учётом работы с информационными и спутниковыми системами и обращений жителей региона вынесено 53 предостережения о недопустимости нарушений законодательства.

Отметим, что в Волгоградской области системно решают вопросы сбережения и реабилитации водных объектов — соответствующие задачи поставлены губернатором Андреем Бочаровым. Работа по установлению зон продолжится. В регионе разработан план, согласно которому инвентаризация и определение границ всех водных объектов должны быть завершены до 2030 года.

Фото: архив V102.RU