



В Волгоградской области 4 июля проходит второй день крупнейшего в стране смотра достижений отечественного АПК «Всероссийский день поля – 2025». Как сообщает V102.RU, площадки выставки, как и днем ранее, начали свою работу в 10:00. На главной сцене в качестве ведущего сегодня выступает известный журналист Дмитрий Губерниев. Он уже поприветствовал публику в компании со своей коллегой Эммой Гаджиевой.





Сегодня в Волгоградской области на выставке АПК состоится обсуждение ключевых задач, стоящих перед отраслью растениеводства, с участием представителей власти, науки и бизнеса. Также делегаты обсудят развитие селекции, системы агрострахования, планы по вовлечению сельхозземель в оборот и другие актуальные темы.

Вечером, в 18:00, запланирована развлекательная программа с участием Пелагеи и группы «Дискотека Авария».

Подробный фотоотчет и видеосюжет по итогам первого дня на «Всероссийском дне поля – 2025» смотрите на сайте ИА «Высота 102» в специальном разделе День поля – 2025.

Скриншот: Дмитрий Губерниев / tg.me