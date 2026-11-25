



Жители острова Сарпинский в Волгограде бьют тревогу – здесь снова завелись волки. Вред человеку они не нанесли, а вот случаи нападения на домашнюю скотину уже фиксируются. Как рассказал ИА «Высота 102» местный житель Андрей, один из хуторян, проживающий в населенном пункте Рыбовод, лишился недавно нескольких овец, которых держал на личном подворье.

- Животные пропали из сарая. На земле остались кровь и следы лап – как-будто от большой собаки или волка. Но, когда хозяин нашел обглоданные кости недалеко от хутора, понял, что это была совсем не собака, - поделился собеседник.

Слухи о возможном появлении волков на острове распространились быстро. Но, если рассказам рыбаков о том, что они видели хищников, местные не склонны были верить, то вот слова охотника, проживающего в хуторе Кожзавод, они восприняли всерьез. По его утверждению, во время очередной вылазки в лесной массив он заметил на приличном отдалении двух волков, которые, едва завидев человека, сразу ретировались.

А одна из местных жительниц в местном чате сообщила, что слышала ночью вой.

Как пояснили островитяне, волки на Сарпинском появляются периодически. Они или переплывают Воложку Куропатку – рукав Волги, омывающий остров с северной стороны и соединяющий его с Волго-Ахтубинской поймой, или переходят по льду зимой, как, впрочем, и другие, менее безобидные животные, например, лоси или кабаны. Однако случаев нападения волков на людей на Сарпинском в последние несколько десятков лет не фиксировалось.

Между тем, как сообщало V102.RU, в марте прошлого года в облкомприроды разрешили отстрел одной особи хищника на острове. Поводом стало обращение руководства школы №25, расположенной на Сарпинском, после сообщения местных жителей о появлении волка. Руководство образовательного учреждения переживало за учащихся, проживающих в отдаленных от школы хуторах.