Общество 25.11.2026 09:31
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25.11.2026 09:31
Учитель истории МОУ СШ № 55 «Долина знаний» Галина Лазновская заняла второе место Международной премии «История в школе: традиции и новации - 2026». Итоги XI конкурса профессионального мастерства подвели накануне, 24 ноября, в Москве, сообщили в администрации Волгограда.
Участниками конкурса стали 578 учителей из России и стран ближнего зарубежья. Галина Лазновская стала одной из 24 победителей. Награды финалистам конкурса вручил Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
Справка. Ежегодный профессиональный международный конкурс был учрежден 11 лет назад по инициативе Российского исторического общества и проводится при поддержке Министерства просвещения РФ. Конкурс включает заочную часть - учителя должны прислать видео-урок на одну из заданных тем, а также эссе о своей профессиональной деятельности.
Фото администрации Волгограда
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