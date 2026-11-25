



В Сочинском национальном парке закрыли проезд к водопадам экотропы «Псыдах и Шапсуг». Как сообщает ИА «Живая Кубань», причина — сильные дожди, которые размыли дорожное полотно более чем на 50 метров.

Уровень воды в реках поднялся примерно на метр, и потоки повредили участок муниципальной дороги. Несмотря на то, что она относится к городской сети, это единственный подъезд к охраняемой территории. Отмечается, что подобные разрушения здесь случаются каждую осень.

Лесная охрана уже обратилась в администрацию Сочи. Госинспекторы готовы помочь с восстановлением проезда и при необходимости подключиться к работам. Пока полотно не починят, посещать территорию у экотропы нельзя.

По информации синоптиков, непогода в Сочи задержится до утра 26 ноября: два активных холодных фронта принесут новые сильные дожди, что повлечет паводки на реках,.