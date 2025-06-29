День поля-2025

Каким будет первый день «Всероссийского дня поля – 2025»: программа

День поля-2025 29.06.2025 19:52
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29.06.2025 19:52


Первый день крупнейшей в России выставки достижений АПК «Всероссийский день поля – 2025» 3 июля порадует гостей и участников разнообразием развлекательных мероприятий, в числе которых соревнования по пилотированию дронов, тест-драйвы техники, работа конной зоны. 

Расписание первого дня: 

10:00 – Начало работы выставки 

10:30 – 18:00 – Культурная программа на Главной сцене – Зона отдыха (главная сцена, детская площадка (мастер-классы с 11.30))

10:00 – 18:00 – Культурная программа «Волгоградское подворье» – Волгоградское Подворье

10:00 – 18:00 – Работа Детской зоны – Детская зона

10:00 – 18:00 – Работа Конной зоны – Конная зона

10:00 – 18:00 – Работа зоны «80 лет Победы» – Волгоградское Подворье

10:00 – 18:00 – Работа зоны питания на поле – Зона питания

11:00 – 17:00 – Работа зоны демонстрации техники – Зона демонстрации техники

11:00 – 17:00 – Работа зоны техники в динамике – Зона тест-драйва Ростсельмаш

10:00 – 18:00 – Работа зоны «Волга-Дон Агро Фест» – Шатер «Волга-Дон Агро Фест»

10:00 – 18:00 – Работа зоны «Я в АГРО», трек «Учись» и трек «Работай» – Зона «Я в АГРО»

10:00 – 18:00 – Соревнования по пилотированию дронов Зона соревнования дронов.



Смотр достижений АПК под открытым небом пройдет на территории Фрунзенского сельского поселения в Среднеахтубинском районе Волгоградской области – на территории КФХ Чердынцева. Масштабная экспозиция расположится на площади более 70 гектаров и представит новейшие агротехнологии, современную сельхозтехнику, лучшие сорта и гибриды культур, удобрения и средства защиты растений. Участниками станут ведущие российские компании, зарубежные партнёры, аграрии и эксперты отрасли. Деловая программа предусматривает пленарное заседание, отраслевые сессии и подписания соглашений.

Посетить крупнейшую в России выставку смогут и все желающие, в том числе, с детьми, для которых организаторы предусмотрели отдельную развлекательную программу: гонки на мини-тракторах, надувные аттракционы, лабиринт из сена, творческие матер-классы. 

Отметим, что вход на «Всероссийский день поля – 2025» свободный для всех гостей. Добраться до площадки можно из Волгограда и Волжского на шаттлах – расписание общественного транспорта.  

ИА «Высота 102» выступает информационным партнером всероссийского масштабного мероприятия в 2025 году. Наш телефон для участников «Дня поля» +79371025102.

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