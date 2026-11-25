



Жители Волгоградской области задекларировали доходы за 2025 год и пополнили региональный бюджет на 2,8 млрд рублей налога на доходы физических лиц. Это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает УФНС России по Волгоградской области. В Ведомстве подвели предварительные итоги декларационной кампании.

Декларации по форме 3-НДФЛ подали свыше 18 тыс. человек. Речь идет о доходах, которые подлежат обязательному декларированию: от продажи имущества, находившегося в собственности меньше минимального срока, от переуступки права требования, дарения (если даритель не близкий родственник), от работ по договорам гражданско-правового характера, включая сдачу имущества в аренду, от выигрышей в букмекерских конторах и казино, а также доходов из-за рубежа. Ещё более 2 тыс. налогоплательщиков отразили в декларациях доходы от предпринимательской деятельности и иной частной практики.

Рост поступлений в УФНС объясняют расширением налоговой базы. Среди причин – увеличение доходов граждан от реализации имущества и имущественных прав, приобретения долей участия в уставном капитале организаций, майнинга цифровой валюты и сдачи имущества в аренду.

При этом волгоградцы активно пользуются и налоговыми вычетами. С начала года более 207 тыс. налогоплательщиков возместили НДФЛ на общую сумму свыше 5,9 млрд рублей.

Тем, кто не представил декларацию в срок до 30 апреля 2026 года, напоминают: обязанность декларирования доходов сохраняется, налог нужно уплатить. А вот подать декларацию на получение вычетов – стандартных, социальных, инвестиционных, имущественных или по ДСГ – можно в любое время в течение года, ограничение по сроку 30 апреля на эти случаи не распространяется.

Напомним, что срок уплаты налога, указанного в сводном налоговом уведомлении, – не позднее 1 декабря 2026 года.