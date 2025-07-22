Общество

«Мы можем многое. И даже – всё»: самый яркий видеоотчет с Всероссийского дня поля – 2025

Общество 22.07.2025 11:43
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22.07.2025 11:43


В Волгоградской области с 3 по 5 июля включительно на территории Среднеахтубинского района проходила самая масштабная выставка отечественного АПК «Всероссийский день поля – 2025». Выставочный городок площадью более 70 гектаров посетили за три дня свыше 85 тысяч человек, что стало абсолютным рекордом за всю историю ежегодного сельскохозяйственного смотра. 

Корреспонденты ИА «Высота 102» все три дня работали на выставке и мы можем смело говорить о том, что состоявший в Волгоградской области смотр достижений отечественного АПК уже сегодня можно по праву называть одним из самых грандиозных событий года не только в масштабах региона, но и всей нашей страны.

– Впечатлены! По сравнению с тем, что мы видели до сих пор, это одно из лучших мероприятий, которые мы видели. Гордиться надо такой выставкой! Импортное уже выглядит чужеродным. Здесь представлены отечественные разработки во всём. Такая форма проведения мероприятия – очень правильная. Во-первых, есть возможность сравнить, а туда ли мы идем. Во-вторых, это хорошая мотивация. Мы можем многое. И даже – все! – так отзывались о выставке ее гости. 

Яркие моменты выставки, эмоции участников и оценка гостей – представляем подробный видеоотчет с «Всероссийского дня поля – 2025».



ИА «Высота 102» в этом году выступило информационным партнером смотра АПК в Волгоградской области. В специальном разделе на нашем сайте День поля – 2025 мы рассказали обо всех важных событиях выставки и каждый вечер по итогам дня публиковали фотоотчеты. 

Напомним, что 4 июля в рамках деловой программы на «Всероссийском дне поля – 2025» состоялось пленарное заседание под руководством главы Минсельхоза Оксаны Лут. Основной темой обсуждения стала цифровизация отечественного АПК. За три дня делегаты приняли участие в 35 конференциях, стратегических сессиях, в работе круглых столов и семинаров, посвященных обозначенной тематике, а также развитию селекции, генетики, агротехнологий и экспорта продукции АПК.  

В 2026 году выставка «Всероссийский день поля» состоится в Алтайском крае. 

Для сведения: Волгоградская область заключила в ходе выставки соглашение с АНО «ДРОЗД» и компанией «ФосАгро-Регион». В рамках соглашения в Волгограде и области начнется реализация программы «Детям России – образование, здоровье и духовность» по созданию бесплатных спортивных секций для детей, в том числе, на базе существующих спортшкол, клубов и других учреждений спортивной направленности. Комитет сельского хозяйства Волгоградской области и Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса Российской Федерации заключили соглашение  о развитии экспорта, в том числе за счет вовлечения новых сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий Волгоградской области. Аграрии Волгоградской области подписали за три дня выставки «Всероссийский день поля – 2025» более 100 договоров на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, средств защиты растений.

День поля – 2025

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