Профильный комитет Волгоградской областной думы поддержал кандидатуру Ларисы Савиной для назначения новым уполномоченным по правам человека в Волгоградской области. С 2024 года Савина работает в должности замгубернатора.

Напомним, что ранее Ларису Савину предложил сделать новым омбудсменом глава региона Андрей Бочаров. Должность уполномоченного по правам человека в Волгоградской области стала вакантна в августе текущего года. Валерий Ростовщиков, который долгое время работал на этом посту, ушел из жизни после тяжелой болезни.

Согласно действующему законодательству, региональный омбудсмен назначается Волгоградской областной думой сроком на 5 лет. Кроме того, как ранее сообщалось, назначение омбудсмена также должен согласовать федеральный уполномоченный по правам человека.