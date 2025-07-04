И даже пруды с лебедями: площадку Дня поля под Волгоградом показали с высоты





В Среднеахтубинском районе Волгоградской области сегодня, 4 июля, проходит второй день выставки достижений АПК «Всероссийский день поля – 2025». На территории общей площадью более 70 гектаров вновь открылись выставочные павильоны, где участники могут обменяться опытом, а посетители выбрать и приобрести необходимые в хозяйстве товары и технику. Предусмотрели на сегодня организаторы и богатую развлекательную программу, которая завершится вечером концертом с участием Пелагеи и «Дискотеки Авария».





Накануне корреспонденты ИА «Высота 102» – информационного партнера «Всероссийского дня поля – 2025» – посетили площадку выставки. По итогу первого дня мы опубликовали большой фоторепортаж и видеосюжет. А сегодня предлагаем оценить масштаб выставки, посмотрев на нее с высоты птичьего полета.





Напомним, что общая площадь выставки, которая развернулась на территории КФХ Чердынцева в Среднеахтубинском районе, превышает 70 гектаров. Здесь разместились около 150 экспонентов. На «Всероссийском дне поля – 2025» построены павильоны для деловой программы и развлекательные зоны, 8 гектаров занимают демонстрационные посевы. Значительную часть территории занимают зона демонстрации работы зерноуборочной техники, зона тест-драйва. Предусмотрены на выставке две обширные зоны отдыха, зона питания, площадка, на которой проходят соревнования дронов и другие.









Немногие гости, которые посетили выставку накануне, могли заметить и еще одну заслуживающую внимания территорию. В открытом поле организаторы создали два искусственных пруда, на которых обитают лебеди.





Как один, гости и участники крупнейшего смотра достижений АПК отмечают высокий уровень организации мероприятия и поставили твердую «пятерку» волгоградцам, принимавшим участие в возведении выставочного городка посреди поля.





Напомним, что выставка АПК «Всероссийский день поля – 2025» будет проходить в Волгоградской области по 5 июля включительно. Из Волгограда и Волжского с интервалом в полчаса гостей доставляют на площадку шаттлы (расписание транспорта).

Посещение крупнейшей в России выставки бесплатное для всех гостей.





















Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

Видео: Павел Мирошкин, Алексей Костяков / ИА «Высота 102»