Оксана Лут о Дне поля в Волгоградской области: «Все круто!»





В Волгоградской области на площадке «Всероссийского дня поля – 2025» под руководством министра сельского хозяйства Оксаны Лут состоялось пленарное заседание, на котором делегаты обсудили вопросы цифровизации отечественного агропромышленного комплекса. Как сообщает ИА «Высота 102», в самом начале своего выступления министр выразила благодарность принимающей День поля Волгоградской области и еще раз подчеркнула особый символизм площадки этого года.

– День поля – очень классный праздник. К своему стыду, должна признаться, что я посещаю его только второй раз. То есть первый раз я была в прошлом году, а до этого, несмотря на то, что много лет работала в министерстве, я не была ни разу. Андрей Иванович, в первую очередь, я хочу, конечно, сказать спасибо именно Вам, Волгоградской области. Когда мы выбирали регион, тогда еще не было понятно, что это будет Год защитника Отечества. Но мы знали, что это будет 80 лет со дня Великой Победы. Сталинград – это самый важный символ нашей победы, – сказала Оксана Лут.

Далее в своем выступлении министр оценила уровень организации выставки.

– Все круто. Это то слово, которое может все охарактеризовать. Спасибо вам большое, – сказала Лут, обращаясь к губернатору Бочарову, после чего перешла к повестке.

Отметим, что пленарное заседание длилось более двух часов. Оксана Лут подробно остановилась на современных технологиях, применяемых в АПК, и пользе, которую они приносят агробизнесу.

Смотр достижений отечественного АПК «Всероссийский день поля – 2025» проходит в Волгоградской области с 3 по 5 июля включительно. Сегодня, 4 июля, на выставке стартовала деловая программа с участием делегатов из 70 регионов России и стран зарубежья.

В течение дня на территории КФХ Чердынцева проходит демонстрация новейшей российской техники, используемой для нужд сельского хозяйства, а производители представили лучшие сорта и гибриды культур, удобрения и средства защиты растений.

Вечером на главной сцене Дня поля под Волгоградом состоится концерт с участием приглашенных звезд.