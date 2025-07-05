16-летний житель Белгорода победил в дрон-рейсинге под Волгоградом





В Волгоградской области на выставке АПК «Всероссийский день поля – 2025» завершился турнир по гонке мини-дронов. Как сообщает ИА «Высота 102», первое место и приз в размере 50 000 рублей взял по итогам состязаний 16-летний житель Белгорода Кирилл Лобань.

По данным организаторов, второе место и также денежный приз завоевал Кирилл Журавлев из Москвы. На третьем месте расположился представитель наукограда Протвино (Московская область) Дмитрий Воронин.





Отдельно отметим, что свою победу одержал и еще один делегат Московской области – совсем юный Арсений Воронин. 7-летний участник турнира показал лучший по скорости результат на круге квалификации.





Кирилл Лобань из Белгорода на турнире под Волгоградом подтвердил звание многократного чемпиона России по дрон-рейсингу. Юноша увлекается данным видом спорта с 10 лет.