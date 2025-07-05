Общество

Фотограф показал с высоты сотни зрителей на концерте «Дискотеки Авария» и Пелагеи

Общество 05.07.2025 14:26
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05.07.2025 14:26


В Среднеахтубинском районе Волгоградской области вечером 4 июля в рамках выставки АПК «Всероссийский день поля – 2025» прошел концерт с участием Пелагеи и «Дискотеки Авария». Как сообщали корреспонденты ИА «Высота 102», выступления коллективов никого из зрителей не оставили равнодушными. Особенно жарким был конец концерта, когда исполнители устроили настоящий интерактив с публикой. 


Напомним, что добираться волгоградцам до площадки, на которой состоялось выступление приглашенных звезд, пришлось по пробкам, однако оно того стоило. Зрителями стали несколько сотен человек.

Фотограф Павел Мирошкин накануне также побывал на концерте. Масштаб мероприятия он показал с высоты птичьего полета.



Сегодня, 5 июля, в Среднеахтубинском районе Волгоградской области на полях КФХ Павла Чердынцева проходит заключительный день крупнейшего смотра достижений АПК «Всероссийский день поля – 2025». У всех делающих до 18.00 еще есть время посетить выставку и стать участниками развлекательной программы, рассчитанной как на взрослую публику, так и на детей.  

Добраться до поля можно на шаттлах. 



Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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