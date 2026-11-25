



Житель Волгограда обвиняется в поджоге квартиры своей знакомой и уничтожении ее имущества на 4 миллиона рублей. В ГУ МВД России по региону сообщили, что преступление мужчина совершил из мести. Ранее он уже был судим.

Расследованием этого происшествия занимается отдел полиции №6 в Советском районе. На данный момент известно, что 38-летний мужчина ранее был в хороших отношениях с 51-летней хозяйкой квартиры, а когда они поругались – обиделся. Движимый местью волгоградец дождался, когда женщина ушла из дома. Он проник в ее квартиру, облил растворителем диван и поджег его. Пожарные расчеты прибыли после звонка соседей. Пожар был потушен, но имущество все сгорело.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение чужого имущества). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Подозреваемый задержан.