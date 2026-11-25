



В Волгограде накануне анонсированного синоптиками «дня жестянщика» десятки автомобилистов вспомнили о «переобувке». И хотя сами мастера говорят не об ажиотаже, а лишь о начавшемся оживлении, водители сообщают о первых «пробках» на шиномонтажках.

– Говорить об ажиотаже сейчас, пожалуй, рано. Скорее всего, пока мы наблюдаем именно повышенный интерес водителей, которые еще не успели сменить покрышки, – рассказывает работник одной из мастерских Волгограда Андрей. – Конечно, по сравнению с предыдущими днями число клиентов возросло весьма ощутимо.

Специалисты, предлагавшие готовить сменную резину еще в начале осени, предполагают, что накануне первых холодов на «шипы» и «липучки» перешла треть волгоградских автомобилистов.

– По моим наблюдениям, 65-70% активно использующих машину водителей ездят уже на «зиме». Остальных же к мысли о «переобувке» подтолкнут морозы, которые значатся в прогнозе погоды уже на этой неделе, – заключает собеседник ИА «Высота 102».





В «минус» ночные температуры воздуха уйдут уже в четверг, 26 ноября. При мощных порывах ветра со скоростью до 23 м/с днем столбики термометров покажут около 0 в Волгограде и до -3 – в районах области. К концу рабочей недели, сообщают метеорологи волгоградского ЦГМС, в регионе возможен и первый снег.

К слову, в этом году самые пунктуальные волгоградцы решили сменить покрышки еще в разгар бабьего лета. Такую заблаговременность мастера шиномонтажа оценили с лихвой – по их словам, таким образом горожане сэкономили не только время, но и деньги.

– К нашей радости, все больше водителей стали осознавать, что процесс замены резины может быть абсолютно комфортным – без очередей, подъема цен в дни пиковых нагрузок. Достаточно лишь приехать в мастерскую на пару недель раньше обычного. Я уже много лет повторяю одну простую истину: при бережной эксплуатации ни «шипам», ни, тем более, «липучкам» уже ничего не угрожает, – рассказывали специалисты корреспондентам ИА «Высота 102».

Фото из архива V102.ru