Журналисты показали «взрывные» фото с выступления «Дискотеки Авария» на Дне поля





В Волгоградской области на «Всероссийском дне поля – 2025» вечером 4 июля проходит концерт с участием приглашенных звезд – Пелагеи и «Дискотеки Авария». Как уже сообщало ИА «Высота 102», зрителями стали сотни гостей, съехавшиеся из Волгограда и Волжского, а также участники выставки из различных регионов России.





– Пелагея выступала больше заявленных 40 минут и сумела как следует расшевелить разомлевшую под солнцем аудиторию. Когда же на сцене появились участники коллектива «Дискотека Авария», зрители буквально пошли в пляс и стали петь хиты хором. Надо отдать должное – энергетика, которая исходит от исполнителей, сумасшедшая. Невозможно оставаться невозмутимым, – сообщают корреспонденты ИА «Высота 102».





Напомним, что по завершении концерта зрителей доставят в Волгоград и Волжский на шаттлах. Конечные остановки в обоих городах – площади Ленина.

Фото: Леонид Луночкин / ИА «Высота 102»