



Свыше 10 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 38,2 млрд рублей выдано жителям Волгоградской области с начала 2026 года. Это на 39% больше, чем за аналогичный период 2025-го, сообщили в облстрое.

При этом основной прирост произошел за счет вторичного рынка жилья. В этой сфере оформлено 6,5 тыс. кредитных договоров на 20,3 млрд рублей, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Первичный рынок сохранил достигнутые объемы: более 3,6 тыс. кредитов на 17,8 млрд рублей. Средневзвешенная ставка по ипотеке в рублях, напомним, составила 9,8%.

Жители региона также активно участвуют в долевом строительстве. За девять месяцев 2026 года в Волгоградской области зарегистрировано более пяти тысяч договоров — на 20% больше, чем за тот же период 2025 года. 1324 кредита было выдано на возведение частных домов – всего на сумму 4,96 млрд рублей. В целом доля ипотеки на ИЖС увеличилась с 11,5% до 13%.

По-прежнему значимым инструментом поддержки остается семейная ипотека в 6% годовых: с начала года по этой программе оформлено 3 730 кредитов на 16,8 млрд рублей. Активно развивается и IT-ипотека. Специалисты этой сферы получили 97 кредитов на 582 млн рублей. В то же время почти 1,1 тысячи многодетных семей воспользовались федеральной мерой поддержки, позволяющей направить до 450 тыс. рублей на досрочное погашение ипотеки.