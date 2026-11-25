



В станице Новогригорьевской Иловлинского района Волгоградской области завершены работы по восстановлению памятника истории регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы». Как сообщили в пресс-службе администрации региона, здесь захоронены 260 защитников Отечества, имена всех погибших известны.

Как сообщили в облкультнаследии, масштабные работы затронули все элементы мемориального комплекса. Надмогильное сооружение представляет собой четыре плиты с высеченными фамилиями захороненных воинов и обелиск с надписью: «Здесь захоронены солдаты и офицеры 40-й и 38-й гвардейских стрелковых дивизий, стоявших насмерть у берегов Дона в августе 1942 года. Вечная память землякам-станичникам, павшим в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Специалисты провели облицовку стелы, ремонт стилобата и надмогильных плит, заменили ограждение и мемориальные тумбы, на которых увековечены имена воинов. Также на территории памятника заменено мощение, смонтированы освещение и система видеонаблюдения, выполнено озеленение.

Напомним, системная работа по содержанию и благоустройству памятных мест и воинских захоронений проводится в Волгоградской области в соответствии с задачами, поставленными губернатором Андреем Бочаровым. Всего с 2019 по 2025 год в рамках федеральной и областной программ на территории региона восстановлено свыше 250 воинских захоронений и мемориалов.

Фото: администрация Волгоградской области