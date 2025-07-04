Алтайский край принял эстафету Дня поля в Волгоградской области





Министр сельского хозяйства России Оксана Лут прибыла в Среднеахтубинский район Волгоградской области на выставку «Всероссийский день поля – 2025». Совместно с губернатором Андреем Бочаровым она ознакомились с работой площадок и вручила награды отличившимся аграриям страны. Кроме того, в торжественной обстановке министр передала эстафету Дня поля Алтайскому краю. Именно в этом регионе крупнейший смотр достижений АПК пройдет в 2026 году.

Приветствуя участников и гостей Всероссийского дня поля, Оксана Лут отметила символичность того, что именно Волгоградская область принимает мероприятие в Год защитника Отечества и год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Андрей Бочаров, в свою очередь, поблагодарил руководство страны и Министерства сельского хозяйства России за доверие Волгоградской области провести в регионе такое масштабное аграрное событие.

Напомним, что накануне участники и гости «Всероссийского дня поля – 2025» отметили высокий уровень организации мероприятия – подробности в видеосюжете ИА «Высота 102».

Все важные новости с полей выставки АПК читайте в специальном сюжете на сайте ИА «Высота 102» День поля – 2025.