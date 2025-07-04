



Второй день выставки достижений отечественного АПК «Всероссийский день поля – 2025» прошел в Волгоградской области 4 июля. И, как сообщают корреспонденты ИА «Высота 102», он оказался еще более насыщенным событиями, чем накануне. Подписание соглашений, награждение отличников сельского хозяйства министром Оксаной Лут и пленарное заседание под ее руководством, а также заряженный эмоциями концерт – такова картина прошедшего дня в регионе.

Редакция «Высоты 102» – информационного партнера «Всероссийского дня поля – 2025» – подготовила подробный фотоотчет обо всех мероприятиях.





Напомним, что глава Минсельхоза России, выступающего организатором крупнейшего смотра достижений аграриев, прибыла в Волгоградскую область накануне, 3 июля. Встречал Оксану Лут губернатор региона Андрей Бочаров. Всего за полдня в сопровождении главы Волгоградской области Лут успела побывать на нескольких предприятиях.

Утром 4 июля министр сельского хозяйства начала с посещения Мамаева кургана. Совместно с министром сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Юрием Горловым и министром по промышленности и АПК Евразийской экономической комиссии Гоаром Барсегяном Оксана Лут возложила цветы к Вечному огню, могиле маршала Василия Ивановича Чуйкова и могиле Неизвестного солдата на главной высоте России.









По словам Оксаны Лут, проведение выставки «Всероссийский день поля – 2025» на этот раз в Волгоградской области весьма символично. Открывая пленарное заседание, руководитель Минсельхоза отметит: «Когда мы выбирали регион, тогда еще не было понятно, что это будет Год защитника Отечества. Но мы знали, что это будет 80 лет со дня Великой Победы. Сталинград – это самый важный символ нашей победы».









Глава Минсельхоза высоко оценила организацию выставки в Волгоградской области. Обращаясь к губернатору региона Андрею Бочарову на заседании, она коротко и емко отметила: «Все круто. Это то слово, которое может все охарактеризовать. Спасибо вам большое».

























Пленарное заседание, как и анонсировали в Минсельхозе, было посвящено цифровому развитию отрасли и носило название «Умное сельское хозяйство: цифровые инструменты развития» в рамках Всероссийского дня поля-2025. По словам Оксаны Лут, за последние годы в России уже доказали эффективность агродроны и автопилотируемая техника, роботизированные системы, ИИ для управления сельхозпроизводством, хранением и сбытом. А важнейший вектор сегодня – развитие отечественного ПО. В России уже создан индустриальный центр компетенций, идет работа над 7 проектами в АПК, в том числе 3 – в растениеводстве. В 2025 году стартует маркетплейс цифровых решений «Агропорт» – единое пространство для выбора технологий под задачи аграриев.

























Безусловно, приятным моментом в деловой программе 4 июля на Всероссийском дне поля под Волгоградом стало награждение отличников сельского хозяйства из разных регионов России. Отметим, что церемония прошла буквально прошла на одном дыхании – позитивно и без лишних волнений.









Больше двух часов на Дне поля под Волгоградом длилось обсуждение 4 июля будущего комплекса, инструментов поддержки аграриев, предстоящих законодательных изменений. Как сообщает ИА «Высота 102», завершилась деловая программа уже под вечер. А в 18.00 на Главной сцене выставки появились приглашенные гости – Пелагея и «Дискотека Авария».

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