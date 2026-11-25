



В ночь на 25 ноября Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удары беспилотниками по объектам транспортной инфраструктуры, военной промышленности и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в результате ударов были поражены несколько ключевых объектов. В Запорожье повреждена электроподстанция 330 кВ, обеспечивающая работу предприятий украинского ВПК. В Днепропетровске выведены из строя два железнодорожных локомотива, которые использовались для перевозки вооружения и военной техники. Также поражена электроподстанция 330 кВ в населённом пункте Зеленодольск Днепропетровской области, питающая предприятия военной промышленности.

Кроме того, удар был нанесён по промышленному предприятию в Сновске Черниговской области, где производились комплектующие для беспилотников. Ещё одной целью стало морское судно типа «сухогруз» в порту Черноморск – оно доставило на Украину грузы военного назначения.

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