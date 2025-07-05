Общество

Цели достигнуты: в Волгоградской области завершился крупнейший смотр АПК

Общество 05.07.2025 21:30
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05.07.2025 21:30


В Волгоградской области 5 июля состоялся заключительный день крупнейшего в стране смотра достижений АПК «Всероссийский день поля – 2025». В течение дня участники еще раз обсудили заданную министром сельского хозяйства Оксаной Лут тему цифровой трансформации российского АПК и современные вызовы аграрного образования.


Напомним, что выставка АПК открылась в Среднеахтубинском районе Волгоградской области 3 июля и проходила на протяжении трех дней. На территории площадью около 70 гектаров свои достижения демонстрировали участники из 73 регионов России. Впервые за всю историю Всероссийского дня поля в Волгоградской области работала интерактивная образовательная зона для детей и подростков «Я в АГРО». 




Как уже сообщали корреспонденты ИА «Высота 102», с идеей привлечения внимания современной молодежи к отечественному АПК организаторы попали в самое «яблочко» и достигли поставленных целей. Интерес к образовательной площадке не угасал на протяжении первых двух дней работы выставки, и даже в заключительный день площадку посетили десятки ребят самого разного возраста. Наверняка многие из них убедились, что современное сельское хозяйство – это не только каждодневный и тяжелый труд. Современный АПК развивается в ногу со временем и представляет широкие возможности для самореализации молодежи. 






Напомним, что 4 июля на пленарном заседании глава Минсельхоза Оксана Лут напомнила, что Владимир Путин поставил перед отраслью серьезные задачи: нарастить к 2030 году объемы производства на четверть, а экспорт продукции АПК – в полтора раза. Для достижения этих целей необходимо существенно повысить эффективность производства, и цифровые технологии становятся для этого ключевыми инструментами. Одной из центральных задач Лут обозначила цифровизацию науки, которая является базой для всех отраслей АПК. По словам министра, это позволит быстрее разрабатывать новые сорта и гибриды с необходимыми признаками. Использование математических моделей позволит также найти новые подходы к поддержанию плодородия почв. 

Сегодня, в заключительный день работы выставки, эта тема обсуждалась на специальной стратегической сессии под руководством замминистра Ксении Шевелкиной. 


Главное из того, что прозвучало сегодня, – современный специалист в АПК должен не только обладать профильными знаниями, но и уметь работать с цифровыми сервисами и высокотехнологичным оборудованием, разбираться в экономике предприятий. 

По словам Шевелкиной,  в стране уже ведется работа по актуализации образовательных программ в соответствии с запросами бизнеса. В частности, усиливается практическая подготовка, интегрируются модули по цифровизации, экономике, работе с беспилотными системами, ведется синхронизация программ СПО и высшего образования. Кроме того, в России уже действует рабочая группа по формированию обновленных образовательных программ по агрономии. В ее состав вошли представители аграрных вузов и бизнеса.


Какое количество человек приняло участие в работе выставки «Всероссийский день поля – 2025» и сколько гостей посетили ее за три дня организаторы планируют сообщить в ближайшее время. Пока лишь можно предположить, что речь идет тысячах участников и посетителей. В Министерстве сельского хозяйства России планируют озвучить итоги АПК на предстоящей неделе. 





В следующем 2026 году Всероссийский день поля будет принимать Алтайский край. Волгоградская область наверняка представит свои передовые наработки, с которыми в ходе визита в регион успела познакомиться глава Минсельхоза Оксана Лут. 














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