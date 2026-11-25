



В Волгограде профильный комитет областной думы по промышленной политике поддержал изменения в региональный закон о торговой деятельности, которыми в регионе предлагается включить нестационарные торговые объекты (НТО), расположенные на частных землях, в схему размещения. Сейчас такая схема формируется только для объектов на государственной и муниципальной земле.

Как отмечается в пояснительной записке, в регионе на частных участках размещено около 1000 НТО. Зачастую это приводит к нарушению санитарных норм, градостроительных ограничений и правил благоустройства. Принятие закона, по замыслу авторов, позволит упорядочить работу торговых точек и обеспечить их единый внешний вид.

Время перестроиться или закрыться

Для снижения нагрузки на бизнес авторами поправок в региональный закон предусмотрен переходный период. Владельцы НТО на частных участках смогут торговать без включения в схему до 1 января 2028 года, хотя сам закон в случае принятия вступит в силу с 1 марта 2027 года. Отметим, что новое регулирование не распространится на объекты крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Председатель комитета Владимир Ефимов обратил внимание на то, что для удобства бизнеса нужно оперативно разработать и разместить на доступных предпринимателям ресурсах регламент перехода в схему НТО.

– Необходимо предоставить хозяйствующим субъектам достаточно времени для подготовки документов и приведения торговых точек в соответствие с нормами внешнего вида. Следует закрепить уведомительный характер регистрации уже действующих НТО, сформулировать перечень оснований для отказа, разработать упрощённый декларативный механизм организации сезонной торговли, в том числе ёлочных базаров и бахчевых развалов, на срок от трёх до шести месяцев по одной заявке. Также стоит зафиксировать разумный период рассмотрения обращений, который, исходя из анализа практики других регионов, не должен превышать 15 дней, – отметил депутат.





Все, как один

Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что мэрия Волгограда уже разработала проект постановления, ужесточающего требования к внешнему облику НТО. Город планируют разделить на пять функциональных зон, для каждой из которых установят особые условия для киосков, галерей и торговых развалов.

Новые правила могут вступить в силу с 1 марта 2027 года, а предпринимателям, сообщало ранее информагентство, дадут год на перестройку объектов.

Наиболее строгие требования предусмотрены для «парадных» улиц Волгограда, на которых размещены торговые точки. Так, например буквы на вывесках не должны быть выше 250 мм, логотип – до 400 мм, цвет– только белый RAL 9003, подсветка в тёплых тонах без мигания. Световые короба, баннеры и кондиционеры на фасадах – все окажется под запретом.

Фасад каждого торгового объекта, по задумке авторов новых требований, в обязательном порядке должна будет украшать архитектурная подсветка. Даже расстояние урн от фасадов будут вымерять по линеечке – не дальше пяти метров от входа. Все фасады – строго в цветах RAL 7024 или RAL 9002, допускается отделка под дерево.

Набивший оскомину волгоградцам поликарбонат на фасадах, тонирующая плёнка, теневые навесы и прочая «цыганская пестрота» не допускаются в новом облике волгоградских киосков.