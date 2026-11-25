



В аэропорту Волгограда задерживаются и отменяются несколько рейсов в связи со снегопадом в Москве. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой Минтранс, к данному часу из-за ухудшения погодных условий в столице уже задержаны более чем на 2 часа 40 рейсов, а отменено – 37 рейсов.

Так, непогода повлияла на рейс SU 1187 авиакомпании «Аэрофлот». Самолет должен был вылететь в столицу еще в 15:10, но из-за задержек перенесен на 19:20. Рейс DP 6970 авиакомпании «Победа», который был запланирован на 21:15, был отменен.

В Минтрансе отметили, что в случае задержек авиакомпании должны оказывать пассажирам услуги в рамках федеральных авиационных правил (ФАП-82). Они регламентируют в том числе предоставление напитков и питания, организацию размещения пассажиров в гостинице.

– Для оперативного обслуживания воздушных судов и пассажиров задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы продолжают работать в усиленном режиме. Оснащены необходимыми силами и средствами для борьбы с последствиями непогоды, – добавили в Минтрансе.

В столичных аэропортах проводятся регулярные контрольные чистки, обработка реагентами взлетно-посадочных полос для обеспечения нормативного коэффициента сцепления. Работа воздушного транспорта в московском регионе остается на особом контроле Минтранса, Росавиации и Ространснадзора.