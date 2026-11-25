



После отставки председателя комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области стало известно о назначении временно осуществляющего полномочия руководителя ведомства. Как сообщили в облкомтрансе, распоряжением губернатора с 24 ноября на этот пост назначен заместитель председателя комитета Виктор Заржецкий.

Напомним, об уходе Владимира Васильева с поста главы комитета стало известно 23 ноября. Он руководил облкомтрансом с 2014 года и считался одним из «долгожителей» в администрации Волгоградской области.

Также сообщалось и об отставке главы облкома безопасности населения Юрия Наурзалиева.