



В Тамбовской области возобновили в полном объеме движение автотранспорта на участке федеральной трассы Р-22 «Каспий». Как ранее сообщалось, на автодороге М-4 «Дон» – Тамбов – Волгоград – Астрахань был перекрыт участок 342-го по 445-й километр из-за сложных погодных условий.

Так, в частности, по данным ФКУ «Поволжуправтодор», ограничения действовали с утра 25 ноября и были связаны с обеспечением безопасности дорожного движения при неблагоприятных погодных условиях – на участке наблюдался гололед.

К этому времени проезд для транспорта открыт.