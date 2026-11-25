Сенаторы внесли в Госдуму законопроект о создании в регионах единых центров энергосбережения. которые будут корректировать лимиты потребления света и воды в школах и больницах. Эти структуры будут корректировать годовые лимиты потребления энергоресурсов и воды для главных распорядителей и получателей бюджетных средств, в числе которых школы, больницы, детские сады, библиотеки и другие учреждения.

Авторами инициативы стали члены комитета Совфеда по экономической политике – Андрей Кутепов, Юрий Фёдоров и Михаил Борщев. По их замыслу, центры получат полномочия менять лимиты потребления света и воды для бюджетных организаций. Предполагается, что это сократит их расходы на коммунальные ресурсы.

Сейчас регионы не могут эффективно координировать работу и контролировать энергосбережение, поэтому технологии внедряются слабо. Центры энергосбережения уже действуют в 51 субъекте РФ, однако их статус, полномочия и функции различаются.

Правительство поддержало законопроект, но потребовало доработки: уточнить критерии создания центров, правовые последствия их работы и источники финансирования. Предполагается, что структуры будут содержаться за счёт экономии бюджета от снижения потребления. Однако, как отмечают авторы инициативы, по действующему законодательству экономия от сокращения электропотребления остаётся у энергокомпаний. Аналогичные замечания есть у Счётной палаты.