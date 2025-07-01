День поля-2025

Почему «Всероссийский день поля – 2025» пройдет в Волгоградской области

День поля-2025 01.07.2025 14:10
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01.07.2025 14:10


Крупнейший в России смотр достижений агропромышленного комплекса – Всероссийский День поля – проводится ежегодно в новых регионах. В 2025 году право проведения выставки доверили Волгоградской области. И организаторы рассказали, почему выбор пал именно на этот регион ЮФО. 

– В этом году мероприятие открывает новую страницу истории в сердце Нижнего Поволжья – там, где традиции встречаются с инновациями, где пахнет хлебом и свежескошенной травой. Волгоградская область – один из сильнейших аграрных регионов страны и входит в число лидеров по производству сельхозпродукции. Это также один из главных производителей овощей, бахчевых, фруктов и ягод, лидер по производству горчицы. В условиях засушливого климата Волгоградская область широко применяет современные методы орошения, что позволяет значительно повысить урожайность, – объяснили в Министерстве сельского хозяйства. 

Кроме того, по данным Минсельхоза, именно Волгоградская область успешно поддерживает экологичное земледелие и развивает производство органической продукции. И, что немаловажно в современном мире, активно внедряет цифровые технологии и современные решения на всех этапах производства. 

Добавим, что Волгоградская область – это, кроме прочего, регион, где активно развивается дорожная отрасль. Один из самых масштабных проектов последних лет, который с успехом реализуется в настоящее время, – строительство Третьей очереди моста через Волгу со скоростной трассой – объекта, имеющего стратегическое значение для всего плодородного Юга России. 



«Всероссийский день поля – 2025» будет проходить на территории КФХ Чердынцева в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Впервые за историю проведения крупнейшей выставки АПК, в Волгоградском регионе организуют работу образовательной площадки «Я в АГРО», ориентированной по большей части на детскую аудиторию, но наверняка возможность путешествия по производствам с помощью VR-технологий заинтересует и взрослую публику. 

Время проведения выставки – с 3 по 5 июля включительно. 

ИА «Высота 102» – официальный информационный спонсор «Всероссийского дня поля – 2025» – ранее публиковало программу первого дня выставки, 3 июля. 

Напомним, что гостей на площадку доставят из Волгограда и Волжского на шаттлах – расписание общественного транспорта. Вход бесплатный для всех желающих. 

Наш телефон для участников «Всероссийского дня поля – 2025» +79371025102.

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