Лучшие моменты Всероссийского дня поля под Волгоградом сняли на видео









В Волгоградской области подходит к концу трехдневная выставка достижений АПК «Всероссийский день поля – 2025». Событие, к которому волгоградцы готовились на протяжении нескольких месяцев, имело оглушительный успех и привлекло в регион гостей из 73 субъектов Российской Федерации.

Более 70 гектаров на территории КФХ Чердынцева в Среднеахтубинском районе заняли демонстрационные площадки с новинками агротехнологии, современной сельхозтехникой и лучшими сортами культур, удобрениями и средствами защиты растений. Представители ведущих российских компаний, зарубежные партнёры, аграрии и эксперты отрасли имели возможность обменяться опытом, наладить контакты и достичь договоренностей во имя единой цели – сделать Россию богаче, а землю еще плодороднее.

Пленарное заседание, отраслевые сессии и подписания соглашений. Развлечения под открытом небом и знакомство с богатыми культурными традициями многонационального Волгоградского края. Память о доблестной истории сталинградской земли. И вклад в развитие АПК на долгие годы. Все это, безусловно, случилось на Дне поля за прошедшие два дня.

Редакция ИА «Высота 102» публикует лучшие моменты прошедших дней на крупнейшем смотре. И напоминаем, что до закрытия выставки остается еще два часа. Спешите – есть время все увидеть своими глазами.

Вы также можете посмотреть, какими были первый и, конечно, второй дни выставки в наших специальных репортажах.