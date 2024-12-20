УФСБ не на словах, а на деле: самые громкие задержания и приговоры





20 декабря в России отмечают День работника органов госбезопасности. Ежедневно сотрудники ФСБ стоят на страже правопорядка и национальных интересов государства, защищая граждан от внутренних и внешних угроз, предотвращая коррупционные преступления и террористические акты. А в условиях, когда страна вынуждена противостоять враждебным планам Запада, работники российских спецслужб ведут успешную борьбу с зарубежными спецслужбами, предателями и диверсантами.

За прошедший год в Волгоградской области оперативные сотрудники УФСБ России выявили не один случай покушения жителей на совершение госизмены. Так, например, 22-летний житель региона вступил через популярный мессенджер в группы, принадлежащие украинскому вооруженному объединению, и планировал дальнейшее сотрудничество с СБУ. Сотрудникам спецслужбы удалось предотвратить преступление, а молодому мужчине тогда вынесли предостережение.

Иным образом обстояло дело в случае с 34-летним жителем Волгоградской области, в отношении которого в УФСБ России было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК России – публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. В феврале 2024 года стало известно о задержании силовиками волгоградца за поддержку Украины и призывы к расправе над россиянами.

Еще одно уголовное дело расследуется следователями регионального УФСБ России в отношении 19-летнего жителя Волгоградской области. По данным управления, посредством своего мобильного устройства молодой человек неоднократно посещал сайт благотворительного фонда, созданного СБУ и ВСУ для сбора денежных средств на оружие для использования против безопасности РФ, а в период с июля по декабрь 2023 года неоднократно перечислил деньги вооруженным силам Украины. Задержали спонсора ВСУ в феврале 2024 года в аэропорту Волгограда. После побега он планировал скрыться в Турции.

Аналогичное преступление было раскрыто оперативниками ФСБ и осенью 2024 года. Фигурантом уголовного дел о госизмене стал на этот раз 20-летний житель Волгограда.

Самым громким уголовным делом о госизмене стало в 2024 году дело в отношении бывшего студента Никиты Журавеля. Как удалось установить следователям УФСБ России по Волгоградской области в 2023 году Журавель передал спецслужбам Украины видеозаписи железнодорожного состава, перевозившего военную технику ВС России, а также записи с пролетающими самолетами военного назначения. Также он передал сообщникам данные о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей Министерства обороны России.

С учетом всех обстоятельств совершенного преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, по итогам громкого судебного процесса Волгоградский областной суд 25 ноября приговорил Журавеля к отбыванию наказания в колонии строгого режима – ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с последующим ограничением свободы на срок 1 год.

Напомним, что по подозрении в сотрудничеств со спецслужбами Украины Журавель был задержан в Волгограде оперативниками ФСБ весной 2023 года.

В сентябре 2024 года в Волгоградской области спецслужбами был задержан «диванный» сторонник террористов. В отношении 49-летнего волгоградца возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК России – публичное оправдание терроризма.

Одновременно, продолжая оставаться на страже национальной безопасности, сотрудники ФСБ России в Волгоградской области осуществляют контроль в сфере миграционной политики. В регионе регулярно с участием оперативников управления проходят профилактические мероприятия. А одним из самых «урожайных» оказался рейд, прошедший в тепличных хозяйствах. Тогда оперативники управления проверили 351 выходца из Центральной Азии. У всех мигрантов сняли отпечатки пальцев.

Громким уголовным делом обернулись оперативные мероприятия с участием ФСБ в августе этого года. Волгоградские силовики вскрыли крупное мошенничество с продажей бесхозных квартир и попутно вышли на схемы, связанные с мигрантами-нелегалами. Среди обвиняемых оказался директор МКУ «Служба по обеспечению и реализации жилищной политики» подведомственного мэрии Волгограда.

Важным направлением работы волгоградских сотрудников органов госбезопасности остается и борьба с наркоторговлей на территории региона. Так, в ноябре текущего года к длительному тюремному сроку – 13,5 лет в колонии строгого режима – в Волгограде приговорили уроженца Пензы, который, как установили в УФСБ, под контролем куратора организовал работу лаборатории по синтезу наркотика для дальнейшего сбыта через тайники-закладки.

В сентябре 2024 года следователями управления ФСБ России по Волгоградской области уголовное дело было возбуждено в отношении мужчины, задержанного на въезде в Волгоград с крупной партией «синтетики» (около килограмма). Злоумышленник обвиняется по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК России – незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере и приготовление к совершению данного преступления. Ранее, в июне, ФСБ изъяла у волгоградцев 1,5 центнера сырья для наркотиков.

А супружеская пара волгоградцев – 56-летний мужчина и 48-летняя женщина – получила на двоих 26 лет заключения за производство наркотиков в особо крупном размере и за хранение сырья для производства наркотиков и психотропных веществ. Преступная деятельность злоумышленников также была пресечена оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.

Для справки: 20 декабря 1917 года при Совете народных комиссаров была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности (ВЧК). Впервые в мировой практике государственного строительства появилось силовое ведомство нового типа, которое со временем обрело функции правоохранительного органа и специальной службы. Ранее существовавшие в императорской России органы обеспечения безопасности государства такого статуса и полномочий не имели.

Видео: УФСБ России по Волгоградской области

Коллаж: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»