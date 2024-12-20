Экономика

Пригородные поездки, ТО и вывоз мусора подорожают в 2025 году в Волгоградской области

Экономика 20.12.2024 17:54
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20.12.2024 17:54


В Волгоградской области в 2025 году вырастут тарифы на пассажирские перевозки, проведение техосмотра и вывоз мусора. Как сообщили V102.RU в администрации региона, новые расценки утверждены в областном комитете тарифного регулирования с учетом мнения экспертного совета. Чиновники заявляют, что подорожание не превысит индексов, установленных для Волгоградской области федеральным центром.

С учетом принятых решений, впервые за последние 10 лет с 1 января 2025 года изменится тариф на межмуниципальные перевозки автобусами регулируемых маршрутов. Так, стоимость проезда в пригородных автобусах за километр пути на одного пассажира составит 2,23 рубля, т.е. подорожание составит 57 копеек за километр. В междугородних автобусах километр для пассажира станет дороже на 64 копейки и составит 2,36 рубля. 

Увеличится и цена билета за проезд в пригородных поездах. С 1 января тариф вырастет на 1 рубль и составит 23 рубля за одну 10-километровую зону. Проезд по единому тарифу, например, в электричке Волгоград-Волжский, подорожает вне зависимости от расстояния на 2 рубля - до 46 рублей. 

В комитете тарифного регулирования отмечают, что несмотря на повышение стоимости проезда, она все равно останется ниже, чем в соседних регионах.

Подорожает в Волгоградской области в новом году и техосмотр. Цены будут проиндексированы в соответствии с методикой, утвержденной ФАС России.  

- Операторы техосмотра могут взимать плату равную или ниже предельного уровня, она дифференцируется по категориям транспортных средств. Так, например, максимальная цена техосмотра легкового авто с 1 января 2025 года составит 981 руб., что на 68 руб. больше, чем годом ранее, - пояснили в профильном комитете.

В 2025 году в регионе еще раз подорожает услуга по вывозу мусора. Напомним, что тариф на обращение с ТКО в Волгоградской области уже был повышен с 1 декабря 2024 года. Со второго полугодия 2025 года тариф снова обновят.

- Стоимость услуги до 1 декабря 2024 года не менялась на протяжении двух лет. Новые расценки сформированы с учетом актуальной на сегодняшний день структуры затрат, при этом тариф останется на уровне и ниже, чем в соседних регионах. Он не превысит предельного индекса, установленного на федеральном уровне, - поясняют чиновники.

Так, житель многоквартирного дома с 1 июля 2025 года будет платить за вывоз мусора на 14,22 рубля больше - 130,77 руб. Мусорный тариф для городского жителя в частном секторе вырастет на 14,01 рубля - до 128,86 руб. Для проживающего в частном доме сельского жителя эта услуга подорожает на 12,36 рубля - до 113,63 руб. 

В профильном комитете указывают, что, к примеру, в Саратове тариф за вывоз мусора составляет до 130,85 руб. с человека, а в Ростове-на-Дону — до 358,95 руб.

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