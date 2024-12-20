Приложение билайна получило гран-при премии «Золотое приложение»

Телеком 20.12.2024 16:56 Реклама
0
20.12.2024 16:56 Реклама
Мобильное приложение билайна удостоено гран-при одной из старейших премий интернет-проектов «Золотое приложение» в номинации «Лучшее приложение для потребителя». Эта награда подтверждает статус билайна как оператора, предоставляющего своим клиентам самые удобные и безопасные цифровые решения.
Приложение было высоко оценено экспертами за широкий набор возможностей. С его помощью клиенты билайна могут подключить защиту от мошенников и спамеров, настроить общий баланс для оплаты всего — от домашнего интернета до умных устройств. Кроме того, приложение позволяет легко оставаться на связи в путешествиях, управлять тарифами, счета и сервисы прямо с баланса телефона. Также клиенты оператора всегда может рассчитывать на помощь службы поддержки, которая доступна круглосуточно.
Получение этой награды стало не только признанием заслуг команды разработчиков приложения, но и толчком к совершенствованию. В 2024 году билайн провел крупнейшее обновление мобильного приложения, задав новые стандарты пользовательского опыта. Работа над продуктом велась долго и тщательно: команда выверяла каждую деталь, начиная от изучения потребностей клиентов и построения CJ (Customer Journey) до проведения многочисленных тестирований и опросов пользователей. Основной целью было создать продукт, который не просто отвечает ожиданиям, но и предугадывает их, делая взаимодействие максимально интуитивным и удобным.
Обновлённый интерфейс приложения был переработан для минимизации когнитивной нагрузки, чтобы даже новый пользователь мог с лёгкостью разобраться в его функционале. Теперь всё самое важное — остатки по тарифу, настройки звонков, подключенные услуги и пополнение баланса — находится на главных экранах. Новая система навигации обеспечивает быстрый доступ к ключевым функциям, оплату парковок и защиту от спама. «Волшебная кнопка» с логотипом билайна на любом экране позволяет мгновенно перейти к актуальным акциям, подключённым тарифам или даже играм.
Елена Конькова, CPO digital-продуктов билайна:
— Мы гордимся тем, что наше приложение признано лучшим на премии «Золотое приложение». Для нас это подтверждение, что мы движемся в правильном направлении. Однако останавливаться на достигнутом нельзя — после получения награды мы сделали приложение ещё лучше. Обновлённое приложение предлагает клиентам простоту, персонализацию и поддержку в повседневных задачах. Мы стремимся, чтобы каждый пользователь находил в нём решение для своих нужд, и делаем всё, чтобы оставаться лидерами в области цифровых сервисов.
Фото: Елена Конькова, CPO digital-продуктов билайна, предоставлено пресс-службой билайна.
Реклама ПАО «ВымпелКом», подробнее: beeline.ru erid: 2VSb5x4SGwr
«Ростелеком» организовал предпремьерный кинопоказ романтического сериала в Волгограде20.12.2024 17:35 Реклама
Телеком 20.12.2024 17:35 Реклама
Т2 и ВТБ запустили вклад с повышенной ставкой для пользователей подписки MiXX18.12.2024 17:25 Реклама
Телеком 18.12.2024 17:25 Реклама
«Ростелеком» обновил мобильное приложение для абонентов18.12.2024 12:05 Реклама
Телеком 18.12.2024 12:05 Реклама
T2 реализовала VoLTE во всех регионах присутствия за три месяца13.12.2024 16:57 Реклама
Телеком 13.12.2024 16:57 Реклама
Жители Волгоградской области не устояли перед распродажами в Сети12.12.2024 10:39 Реклама
Телеком 12.12.2024 10:39 Реклама
Т2 объявила победителей своей номинации во Всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия»11.12.2024 09:29 Реклама
Телеком 11.12.2024 09:29 Реклама
T2 запустила VoLTE в Волгоградской области на российском оборудовании09.12.2024 17:00 Реклама
Телеком 09.12.2024 17:00 Реклама
МегаФон получил премию «#Мы вместе - 2024»07.12.2024 11:47 Реклама
Телеком 07.12.2024 11:47 Реклама
В Сочи на каникулы: билайн запустил скоростной мобильный интернет в горных тоннелях06.12.2024 17:55 Реклама
Телеком 06.12.2024 17:55 Реклама
В волгоградском Политехе цифровизовали процесс обучения06.12.2024 16:47
Телеком 06.12.2024 16:47
«Ростелеком» обеспечил современную связь гостинице «Суходол» с помощью цифровых технологий06.12.2024 10:26 Реклама
Телеком 06.12.2024 10:26 Реклама
1 терабайт для всех: билайн дарит возможность забыть о трафике на целый год04.12.2024 14:16 Реклама
Телеком 04.12.2024 14:16 Реклама
T2 оценила технологичные разработки волгоградских студентов04.12.2024 11:24 Реклама
Телеком 04.12.2024 11:24 Реклама
Т2 замораживает цены на тарифы навечно03.12.2024 17:13 Реклама
Телеком 03.12.2024 17:13 Реклама
«Ростелеком» определит лучших региональных ИТ-журналистов и блогеров03.12.2024 14:01 Реклама
Телеком 03.12.2024 14:01 Реклама