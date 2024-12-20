Эдуард Кривов получил «добро» на кресло главы облпромторга и ТЭК

Волгоградская областная дума рекомендовала на должность председателя Облпромторга и ТЭК Эдуарда Кривова, которые уже руководит этим комитетом, но с приставкой «и.о.», передает V102.RU.

По информации облдумы, кандидатуру Кривова рекомендовал профильный комитет по промышленной политике, топливно-энергетическому комплексу, развитию потребительского рынка, труду и занятости.

Напомним, что Кривов появился в Облпромторга и ТЭК в 2021 году в качество одного из заместителей руководителя. Ранее он успел поработать в Облкомприроды, но ушел, когда начался скандал, связанный с хищением средств, выделенных на рекультивацию свалок по нацпроекту «Экология». До 2019 года Кривов возглавлял Городищенский район Волгоградской области, а еще ранее - в Облкомимущества.

Фото: Волгоградской областной думы