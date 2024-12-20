Общество

Новую ярмарку с морепродуктами и мясом откроют 21 декабря на Семи ветрах в Волгограде

Общество 20.12.2024 17:13
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20.12.2024 17:13


В Дзержинском районе Волгограда 21 декабря начнет работать новая круглогодичная ярмарка. Торговая площадка – около 3000 квадратных метров – рассчитана на порядка 100 торговцев и расположилось между домами № 11б и №14а по ул. 8-й Воздушной Армии.

По данным мэрии, здесь будет представлен широкий ассортимент мясной и молочной продукции, рыбы и морепродуктов, свежего хлеба, бакалеи и сладостей, а также овощей и фруктов. 

– В соответствии с установленным порядком муниципалитет предоставил организаторам в долгосрочное пользование участок площадью порядка 15 тыс. кв. м, из которых порядка 12 тыс. кв. м они отвели под благоустройство территории, оборудовав пешеходные дорожки и парковочное пространство.  По просьбам жителей близлежащих домов в проект ярмарки был вписан и островок ив, высаженный ими ранее, – пояснили в городской администрации. 

Все продукты, которые будут выставлены фермерами и предпринимателями, должны проходить санитарно-ветеринарный контроль. Не менее 10% мест на ярмарке будут предназначены для местных садоводов и огородников.

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