Новую ярмарку с морепродуктами и мясом откроют 21 декабря на Семи ветрах в Волгограде





В Дзержинском районе Волгограда 21 декабря начнет работать новая круглогодичная ярмарка. Торговая площадка – около 3000 квадратных метров – рассчитана на порядка 100 торговцев и расположилось между домами № 11б и №14а по ул. 8-й Воздушной Армии.

По данным мэрии, здесь будет представлен широкий ассортимент мясной и молочной продукции, рыбы и морепродуктов, свежего хлеба, бакалеи и сладостей, а также овощей и фруктов.

– В соответствии с установленным порядком муниципалитет предоставил организаторам в долгосрочное пользование участок площадью порядка 15 тыс. кв. м, из которых порядка 12 тыс. кв. м они отвели под благоустройство территории, оборудовав пешеходные дорожки и парковочное пространство. По просьбам жителей близлежащих домов в проект ярмарки был вписан и островок ив, высаженный ими ранее, – пояснили в городской администрации.

Все продукты, которые будут выставлены фермерами и предпринимателями, должны проходить санитарно-ветеринарный контроль. Не менее 10% мест на ярмарке будут предназначены для местных садоводов и огородников.