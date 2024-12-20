Власти Волгограда ищут перевозчиков на маршруты №10с и №34





В Волгограде власти объявили о поиске перевозчиков на автобусные маршруты №10с «П. Верхнезареченский – Ж/Д больница» и №34 «ТЦ «Лента» – Дачи Нефтебазы». Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие извещения были опубликованы на сайте городской администрации.

Компаниям, желающим побороться за обслуживание транспортных направлений, предстоит подать заявки, соответственно, до 23 и 27 декабря.

Маршрутные карты муниципалитет готов выдать на таких же условиях, что и были раньше. Протяжённость маршрута №10с составит 35,8 км, его должны обслуживать 18 микроавтобусов. Работать подвижной состав будет с 6:00 до 22:00. Здесь должен действовать нерегулируемый тариф. По факту это означает, что перевозчик сможет сам диктовать пассажирам ценовую политику, при этом здесь не будут действовать социальные проездные.

На таких же условиях будет работать и маршрутка №34. Направление растянется по территории Волгограда на 15 км. Микроавтобусы должны курсировать ежедневно с 7:00 до 19:00. Маршрут будет обслуживать всего одна машина.

К претендентам на победу предъявляются строгие требования, в числе которых оснащение подвижного состава системами ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Отметим, ранее на маршруте №10с работал перевозчик ООО «Зевс», а на маршруте №34 ООО «ЮГАВТОЛАЙН».