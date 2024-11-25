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В Волгограде Журавеля приговорили к 13,5 годам строгого режима за госизмену

Главное 25.11.2024 16:25
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25.11.2024 16:25


Волгоградский областной суд сегодня, 25 ноября, вынес приговор по уголовному делу о госизмене в отношении Никиты Журавеля, ранее  осужденного в Чечне за сожжение Корана. Как сообщает ИА «Высота 102», передававшего секретные данные ВСУ экс-студента волгоградского вуза приговорили к 13 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Напомним, что судебный процесс проходил в Волгоградском областном суде. Первое заседание прошло в закрытом режиме 14 ноября и длилось полтора часа. На следующий день, 15 ноября, процесс занял более двух часов, после чего третье заседание было назначено на 25 ноября.

Согласно материалам уголовного дела, которое расследовалось УФСБ России по Волгоградской области, Журавель в 2023 году передал спецслужбам Украины видеозаписи железнодорожного состава, перевозившего военную технику ВС России, а также записи с пролетающими самолетами военного назначения. Также осужденный передал сообщникам данные о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей Министерства обороны России.

Государственное обвинение по уголовному делу поддерживалось прокуратурой Волгоградской области.

С учетом всех обстоятельств совершенного преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, Волгоградский областной суд приговорил Журавеля к отбыванию наказания в колонии строгого режима. 

По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок 1 год.

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