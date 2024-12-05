«Эволюция, а не революция»: в Волгограде кресла шести замов губернатора разобрали «старички»





Губернатор Волгоградской области на текущей неделе принял важные кадровые решения и продлил полномочия шестерым своим замам. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», «билеты» в очередную пятилетку получили Евгений Харичкин, Геннадий Шевцов, Валерий Бахин, Александр Дорждеев, Анна Писемская, Олег Николаев и Василий Иванов. В течение трех дней – с 3 по 5 декабря – глава региона Андрей Бочаров подписал соответствующие постановления.

Напомним, что Евгений Харичкин, занимая пост вице-губернатора, возглавляет аппарат губернатора в обладмине, Олег Николаев курирует сферу ЖКХ, Анна Писемская – вопросы экологии и лесного хозяйства, Василий Иванов – сельское хозяйство, Александр Дорждеев – главный финансист Волгоградской области, председатель комитета финансов. Заместитель губернатора Геннадий Шевцов курирует в обладмине деятельность комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики, а также комитета по делам национальностей и казачества, а его коллега Валерий Бахин – вопросы безопасности.

На сегодня, таким образом, остаются не озвученными решения губернатора Волгоградской области по заместителям, курирующим строительную отрасль и социалку. По мнению политолога Антона Лукаша, маловероятно, что Андрей Бочаров произведет последние назначения на этой неделе. Подводя итог прошедших трех дней, эксперт называет переназначения «техническими» и подчеркивает – сюрпризов не ждал.

– Как я ранее писал, кадровая политика губернатора Андрея Бочарова – это эволюция, а не революция. Преемственность и накопление профессионального опыта с опорой на местные кадры, которые знают регион «с земли» – основа действий. Сегодня – технические переназначения»: промышленность, сельское хозяйство, экономика. На этой неделе, думаю, пока все, – комментирует Антон Лукаш. – По направлению строительства и социальному блоку, по нашей информации, сегодня и в пятницу решений пока не будет. Ждём следующую неделю.

Напомним, что ранее социальной политикой до перехода в Волгоградскую областную думу занималась в регионе Зина Мержоева. И вот здесь на кресло замгубернатора очевидно будет назначен новый человек. Продолжит ли развивать строительную отрасль Юрий Седов, – волгоградцы узнают в ближайшее время.

Ранее в администрации Волгоградской области напоминали о том, что на следующей неделе, 9 декабря, при участии профильных комитетов областной думы в Волгограде также стартует работа по рассмотрению кандидатур на должности руководителей органов исполнительной власти региона.