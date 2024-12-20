Известный волгоградский политолог Андрей Серенко поделился 20 декабря своими мыслями по итогам прошедшей накануне Прямой линии с президентом Владимиром Путиным.

Напомним, что общение главы государства с журналистами и жителями страны заняло четыре с половиной часа, а вопросы, которые поднимались, касались в основном внешней политики, СВО и соответствующих перспектив России. Региональной повестке на этот раз было уделено не так много внимания, как, вероятно, хотелось бы россиянам, однако организаторы сделали ход конем – обнародовав списки наиболее частых вопросов, поступивших от жителей субъектов РФ.

Так, согласно приведенным во время прямого эфира данным, жителей Волгоградской области чаще беспокоят проблемы ЖКХ, инфраструктуры, вопросы выплат семьям участников СВО, оказания медпомощи и низкой пенсии.





По мнению известного политолога Андрея Серенко, почти половина из перечисленного – в компетенции федеральных, а не региональных чиновников.

– Вчера, во время трансляции прямой линии президента России Владимира Путина, обратил внимание на перечень вопросов из Волгоградской области, который выводили на телеэкран организаторы мероприятия. Как говорил один мудрый человек лет эдак 10-15 назад, «если в регионе граждане сетуют только на проблемы ЖКХ и медицину, значит, все нормально». В Волгоградской области, как показала вчерашняя прямая линия президента, как раз такой случай. Из пятерки заявленных проблем, как минимум, две имеют федеральное измерение - низкие пенсии и выплаты семьям участников СВО. Тут от региона, скажем так, мало, что зависит, – написал сегодня Серенко в своем Telegram-канале. – Остальные три - в целом типовые для всех субъектов РФ, для страны в целом. И главные из них – изношенная инфраструктура (в том числе коммунальная, что является причиной аварий в сфере ЖКХ), медицина, особенно первичного звена.

По мнению Серенко, окончательно решить перечисленные проблемы вряд ли возможно не только в Волгоградской области, но и в России вообще:

– Но стремиться к этому надо. Что власти региона и делают. Вероятно, поэтому из Волгоградской области на прямой линии президента и не было озвучено никаких вопросов. Ничего «из ряда вон» в регионе, являющемся «крепким середнячком» среди субъектов Федерации, не происходит. Работа по плану, без имитации фальшивого лидерства и без соскальзывания в «хвосты». Собственно, сами организаторы прямой линии президента это и подчеркнули драматургией мероприятия. Это, конечно, не означает что команде губернатора Андрея Бочарова можно расслабиться. Новая модель KPI, оценки работы региональных властей, предусматривает не только объективные показатели статистики, но и фиксацию настроений жителей через различные опросы общественного мнения.

Политолог убежден – в новом 2025 году волгоградским чиновникам придется активнее общаться с народом, «реагировать на неблагополучные сигналы от людей шустрее и эффективнее».

– Иначе на следующей прямой линии президента могут уже прозвучать вопросы из Волгограда... – подытожил Андрей Серенко.